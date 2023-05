DALLA REGIONE 5,6 MILIONI DI EURO PER IL BANDO DESTINATO AI PICCOLI BACINI

Data pubblicazione 23 Maggio 2023

MILANO – La giunta regionale lombarda, su proposte dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo della Risorsa idrica, Massimo Sertori, ha stabilito di destinare nuove risorse a interventi per l’ottimizzazione della gestione della risorsa idrica nei territori montani con piccoli bacini, nell’ambito delle iniziative a favore della montagna.

“Con questa nuova misura – spiega Massimo Sertori – finanzieremo la realizzazione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di piccoli bacini e sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque, nonché dei relativi sistemi di adduzione e distribuzione. Tali interventi sono rivolti principalmente alla mitigazione dei fenomeni di siccità, anche a supporto dell’attività agricola (malghe e alpeggi) e ricettiva (rifugi) e all’assolvimento delle funzioni di antincendio boschivo nei territori montani”.

La dotazione finanziaria del bando ammonta a 5.600.908 euro; il nuovo bando per la concessione di contributi sarà pubblicato entro il prossimo mese di giugno. I soggetti destinatari del bando sono di natura pubblica e privata quali: Comuni montani o parzialmente montani e loro Unioni, Comunità Montane; imprese agricole, imprenditori agricoli, proprietari e gestori di malghe o alpeggi ubicati in Comuni montani o parzialmente montani; proprietari e gestori di rifugi ubicati in Comuni montani o parzialmente montani; consorzi forestali e d’alpeggio con personalità giuridica privata o pubblica.

“A fronte di importanti situazioni siccitose che abbiamo gestito la scorsa estate e negli ultimi mesi – continua l’assessore Sertori – questa azione strutturale intende fornire un supporto permanente al contrasto dei fenomeni di scarsità idrica dei territori montani. Anche in questa legislatura stiamo dimostrando in maniera concreta la specifica attenzione che Regione ripone quotidianamente verso la salvaguardia e la valorizzazione della montagna lombarda e dei suoi Comuni”.