SPORT VALSASSINA E SCV: 300 SCHEDE DI PRONTO INTERVENTO AGLI STUDENTI DI INTROBIO E CREMENO

Data pubblicazione 27 Maggio 2023

INTROBIO – L’Asd Sport Valsassina, in collaborazione con il Soccorso Centro Valsassina (SCV), ha recentemente organizzato un corso di primo intervento destinato a studenti delle scuole medie di Introbio. L’iniziativa mirava a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza in modo sicuro ed efficace.

Durante il corso, i ragazzi hanno ricevuto delle schede preparate dallo SCV, contenenti importanti indicazioni su cosa fare in caso di emergenza. Le schede si sono rivelate estremamente utili e interessanti, tanto che il direttivo dell’Asd Sport Valsassina ha deciso di ampliare l’iniziativa. La società sportiva ha donato oltre 300 schede alla direzione didattica di Cremeno, affinché queste possano essere distribuite tra gli alunni di tutte le classi dei plessi di Cremeno e Introbio. La direzione scolastica ha accolto con entusiasmo questa generosa donazione, apprezzando l’attenzione posta dalla società verso la sicurezza dei giovani.

La visita dei dirigenti dell’Asd Sport Valsassina al Soccorso Centro Valsassina ha rappresentato un momento significativo nell’ambito di questa collaborazione. Durante l’incontro, è stato consegnato un piccolo contributo finanziario ai volontari del SCV, come riconoscimento per il loro impegno nella promozione della sicurezza e del volontariato.

Tutto ciò rientra nel progetto ‘Campioni in-formazione’, un’iniziativa realizzata dalla collaborazione di entrambi i sodalizi. Grazie al contributo del bando ‘Costruiamo insieme’, vinto dall’Asd Sport Valsassina alla fine del 2022, è stato possibile avviare e sostenere questa lodevole iniziativa volta a formare i giovani sui temi della sicurezza e dell’emergenza. Questa collaborazione tra l’Asd Sport Valsassina e il Soccorso Centro Valsassina è un esempio di come il mondo dello sport possa unirsi con il volontariato per creare un impatto positivo nella comunità.

Insegnando ai giovani le basi del primo intervento e della sicurezza, si contribuisce a creare una generazione consapevole e pronta ad affrontare situazioni di emergenza. L’iniziativa ‘Campioni in-formazione’ dimostra che lo sport può andare ben oltre le competizioni, promuovendo valori importanti come la solidarietà, l’impegno sociale e la responsabilità. Grazie alla collaborazione tra Asd Sport Valsassina e Soccorso Centro Valsassina, i giovani di Cremeno e Introbio possono sentirsi più sicuri e preparati di fronte a situazioni impreviste.