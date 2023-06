MALTEMPO, RESEGUP 2023 ROVINATA. DALLA PIOGGIA EMERGE IL PREMANESE MATTIA GIANOLA. FRANCESCA RUSCONI ‘REGINA’

Data pubblicazione 4 Giugno 2023

LECCO – Edizione 2023 fortemente condizionata dal maltempo, che ha impedito a molti atleti di terminare la gara, per la Resegup 2023.

A trionfare in questa edizione numero 12 è stato il premanese Mattia Gianola (Team Dinamo – in copertina e qui a destra) che ha tagliato il traguardo di piazza Garibaldi fissando le lancette del crono sul tempo di 2 ore e 15 minuti netti. Francesca Rusconi (Rock Experience–North Face) prima nella femminile in 2h47’35’’.

Tanti i valsassinesi nelle graduatorie principali, oltre a tre Gianola al maschile da segnalare il terzo posto di Arianna Tagliaferri (AS Premana, foto sotto) nella gara delle donne.

“Nella prima mezz’ora ho fatto tanta fatica – ha raccontato Gianola all’arrivo -. Dopo la Stoppani ho visto che stavo un po’ meglio e mi son detto che potevo recuperare qualcosa sui battistrada, una volta in cima ho …

AMPIA SCHEDA E CLASSIFICHE COMPLETE SU LECCO NEWS: