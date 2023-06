LIVING LAND, LA UTIL’ESTATE PER 10 GIOVANI A CORTENOVA E PRIMALUNA

Data pubblicazione 13 Giugno 2023

PRIMALUNA/CORTENOVA – Per i nati negli anni 2005-2006-2007-2008 che desiderino vivere un’esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità, i Comuni di Cortenova e Primaluna, in collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Bellano propongono attività estive per i giovani all’interno del progetto Living Land – la comunità che vive.

Con “Util’estate” i partecipanti, in gruppo di circa 10 ragazzi/e, svolgeranno per due settimane interventi di riqualifica, manutenzione e pulizia di alcune aree ad uso pubblico. I gruppi saranno coordinati da un figura tutor che garantirà un’attenzione educativa nello svolgimento delle attività, consentendo ai ragazzi di vivere un’esperienza costruttiva e stimolante in cui mettere in gioco le proprie competenze al fianco di altri coetanei.

Util’Estate si svolgerà a nei due Comuni coinvolti dal 3 al 14 luglio 2023. Le attività si realizzeranno dal lunedì al venerdì, impegnando i partecipanti per circa 32 ore settimanali, prevedendo indicativamente 4 giorni con frequenza dalle 8 alle 14 e un giorno con frequenza dalle 8 alle 16.

Al termine dell’esperienza, ad ogni partecipante verrà riconosciuto un buono acquisto del valore di 150 € da utilizzare in alcune realtà commerciali.

Come partecipare

Possono inoltrare la domanda di partecipazione tutti i nati negli anni compresi tra il 2005 e il 2008 e che siano residenti nei Comuni di Cortenova e Primaluna.

I requisiti per prendere parte all’attività sono:

-essere disponibili e motivati a mettersi in gioco

-garantire una continuità nell’impegno

-essere disponibili al lavoro di gruppo

-rispettare le regole condivise

-raggiungere in autonomia i luoghi i cui si svolgeranno le esperienze

L’attività prevede un momento informativo iniziale per la stesura e la condivisione del Patto educativo; la data e il luogo dell’incontro, previsto nella settimana precedente all’inizio dell’esperienza, saranno confermati successivamente.

Le domande di partecipazione sono disponibili sul sito web dei due Comuni e dovranno essere inviate entro e non oltre le 12.00 di venerdì 16 giugno 2023 ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

– per i residenti nel Comune di Cortenova: info@comune.cortenova.lc.it

– per i residenti nel Comune di Primaluna: info@comune.primaluna.lc.it

Alla domanda deve essere allegata copia della carta d’identità (in caso di minorenne anche del genitore).

La graduatoria verrà determinata in base all’ordine di consegna delle domande, con priorità:

-per chi non ha già partecipato in passato ad altre iniziative promosse dal Progetto Living Land

-per chi garantirà la presenza continuativa in entrambe le settimane di svolgimento del Progetto

In caso della contemporanea candidatura di più componenti dello stesso nucleo familiare verrà accolta una sola domanda, salvo disponibilità di ulteriori posti.

Per informazioni

– Comune di Cortenova, Ufficio Servizi Sociali e Istruzione:

tel. 0341-901110 int. 529

– Comune di Primaluna, Ufficio Servizi Sociali e Istruzione (martedì 8.30-16.30):

tel. 0341-980253 e-mail servizisociali.scuola@comune.primaluna.lc.it

– Living Land, Marco Faggiano 340-1727255

