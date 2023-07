BARZIO/CENTRO ANZIANI AUTOGESTITO. IDEE PER ABBATTERE LA SOLITUDINE

Data pubblicazione 5 Luglio 2023

BARZIO – Si anima il centro anziani di Barzio dove un gruppo di nonni ha pensato ad una programmazione di attività per stimolare la quotidianità e combattere la solitudine.

“Le persone della nostra età – spiegano i promotori dell’iniziativa – hanno un assoluto bisogno di uscire di casa, di abbattere la solitudine e prendere consapevolezza che la vecchiaia non porti solo problemi ma possa anche rivelarsi una risorsa. Siamo, al momento, una decina, persone di varia estrazione da veterocomunisti a cattolici di destra – raccontano in una battuta – ma ciò che è importante è trovarci in compagnia andando oltre anche alle barriere ideologiche”.

Il ritrovo è uno spazio all’interno dell’ ex municipio di via Roma 44 che da molti anni il Comune di Barzio mette a disposizione dei cittadini più anziani, ed è accessibile da chiunque dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. Frequentato abitualmente per chiacchierare o giocare a carte, ora si è voluto fare un passo ulteriore proponendo una serie di iniziative per accrescere scambi e collaborazione tra i cittadini.

Si parte ogni mattina con la lettura dei quotidiani accompagnata dal caffè mentre i pomeriggi si alternano momenti di dialogo, ginnastica dolce, gioco degli scacchi o delle carte, ma anche la visione di film, programmi Tv, e non solo. “La programmazione è autogestita e non imposta da nessuno – chiariscono i partecipanti – anzi ogni ulteriore proposta è gradita. Tra le iniziative che vorremo perseguire ci sono le visite ai nostri coetanei in casa di riposo, ma anche provare a essere di supporto alla comunità ad esempio seguendo i bambini nei compiti delle vacanze“.

Al Ritrovo si parla anche di una università informale della terza età. “Ognuno di noi ha esperienze e conoscenze da trasmettere: qualcuno è laureato, qualcuno è un professionista, ma tutti abbiamo comunque un loro ricco bagaglio di vita, e confrontarci su questo sarebbe un arricchimento reciproco”.

C.C.