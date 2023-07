MESSA DI SUFFRAGIO PER BERLUSCONI A PAGNONA: FORZA ITALIA RINGRAZIA

Data pubblicazione 9 Luglio 2023

Conoscendolo, crediamo proprio che abbia fatto molto piacere al nostro Presidente, Silvio Berlusconi, che anche nel piccolo ma suggestivo paesino di montagna in Alta Valsassina ci sia stato chi ha voluto ricordarsi di lui e di quanto ha fatto per il nostro Paese nei tanti anni che ha retto le sorti del governo nazionale ma anche di Forza Italia, partito che ha creato nel 1994 e che ha saputo raccogliere attorno a sè il consenso di milioni di italiani che anche oggi lo ricordano con stima e affetto.

Alla messa vigiliare celebrata ieri pomeriggio a Pagnona erano presenti il Coordinatore provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi con altri amici oltre a Claudio Baruffaldi referente per la Valsassina degli Azzurri locali che stanno riorganizzando le fila del partito in vista degli appuntamenti elettorali che nel 2024 li vedranno impegnati per tenere alto il vessillo di Forza Italia che, dalla sua Arcore, Silvio Berlusconi ha saputo diffondere e far crescere sulla base degli ideali moderati, popolari, europeisti, riformisti e liberali che hanno caratterizzato la sua lungimirante e trentennale azione politica, in favore dei cittadini della nostra cara Patria.

Forza Italia Lecco