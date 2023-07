TRIAL, GRATTAROLA “PROFETA IN PATRIA”: PRIMA GIORNATA OK A CORTENOVA

Data pubblicazione 9 Luglio 2023

CORTENOVA – Matteo Grattarola (Margno), Angelo Colombo (Cremeno) a fargli da minder: il tutto con lo sfondo dei boschi della nostra meravigliosa Valle, a Cortenova ovvero a due passi da casa, per entrambi.

Come poteva finire, la prima delle due giornate di Campionato Italiano Trial in programma proprio in Valsassina?

Come da foto di copertina: ovviamente con una vittoria da “profeti in patria”…

Sabato dunque l’inaugurazione della due giorni tricolore ospitata a Cortenova; oggi la conclusione della tappa dell’Italiano Outdoor (sotto il programma completo).

Tanti i tifosi scatenati del campionissimo valsassinese, i gadget del Fans Club di Teomat vanno a ruba e c’è pure il bel tempo.

Su VN in giornata ampi servizi e gallerie fotografiche dell’evento che ha portato a Bindo il circus del Trial nazionale

RedSpo