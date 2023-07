SERVIZIO BICIBUS: LA DOMENICA DA LECCO ALLA CICLABILE VALSASSINA

Data pubblicazione 10 Luglio 2023

LECCO – Paesaggi mozzafiato, sentieri panoramici e una ricca storia culturale. E, allora, cosa aspetti? Prendi autobus e bicicletta, il territorio lecchese ti aspetta! È questo lo slogan con cui Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese, in collaborazione con la Provincia di Lecco e l’Azienda di Trasporto Pubblico Arriva/Lecco Trasporti, lancia il nuovo servizio: il Bicibus.

Un servizio innovativo che ha preso il via in forma sperimentale domenica 9 luglio e operativo tutte le domeniche fino al 10 settembre 2023, destinato a cittadini e turisti che desiderano esplorare le bellezze del territorio lecchese in modo ecologico e sostenibile, su due linee, la D35 (Lecco–Barzio) e la D55 (Lecco–Galbiate), con autobus dotati di appositi portabiciclette.