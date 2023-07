BARZIO. DOPO IL FANGO E LA FIGURACCIA, RI-SCAVATO IL GUADO DELLA BOBBIA

Data pubblicazione 10 Luglio 2023

BARZIO – Ripristinato il guado del torrente Bobbia lungo la strada sterrata tra Barzio e i Piani di Bobbio, sotto ai pali della cabinovia.

Era sabato 10 giugno quando, dopo un temporale di lieve entità, le acque della Bobbia uscirono dagli argini allagando parte del parcheggio della funivia per la località sciistica e soprattutto la discesa di via Sant’Eustacchio e le abitazioni in fondo alla strada.

All’origine dell’episodio – come dimostrato da Valsassinanews immediatamente dopo il temporale – l’aver riempito di cemento lo storico guado del torrente, un intervento verosimilmente realizzato durante i lavori autorizzati dal Comune per l’allargamento del tratto di agrosivopastorale in località Nava dello scorso aprile, nel caso specifico non previsto dal progetto.

Sebbene persista il mistero su chi abbia versato il cemento nel guado, chi ne abbia eventualmente autorizzato l’operato e secondo quali logiche sia stato collaudato, registriamo con nuove immagini che nei giorni scorsi qualcuno è intervenuto per ripristinare il punto in cui strada e torrente si incrociano, restituendo al corso d’acqua il suo tradizionale percorso.

Anche in questo caso non è dato sapersi chi sia intervenuto, con quale autorizzazione e a quali condizioni economiche ma il ritorno alla condizione precedente certifica la figuraccia.

RedBar