SONDAGGIO: COMPRENSIVO DI PREMANA, PREVALE CHI VUOLE “SALVARLO”

Data pubblicazione 13 Luglio 2023

PREMANA – La consueta consultazione on line di Valsassinanews ha trattato per una settimana un argomento legato al mondo locale della scuola, in particolare la possibile chiusura dell’Istituto Comprensivo di Premana.

Piuttosto netta l’affermazione di chi a vario titolo è contrario: per il 54% “Va tenuto a tutti i costi“, a cui si aggiunge il 17% di quanti hanno scelto la risposta “Non capisco perché non sia difeso“; solo il 21% del campione appare rassegnato e ha votato “Inevitabile, numeri troppo bassi“.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì 20 luglio. Questa settimana parliamo di pista ciclabile della Valsassina, chiedendo ai nostri lettori un “voto” a questa importante struttura turistica e non solo.

COMPRENSIVO DI PREMANA, RISCHIO CHIUSURA. CHE FARE? Non esiste, va tenuto a tutti i costi (54%, 223 Voti)

Inevitabile, numeri troppo bassi (21%, 86 Voti)

Non capisco perché non sia "difeso" (17%, 69 Voti)

È sempre il solito magna-magna (4%, 18 Voti)

L'argomento non mi interessa (4%, 15 Voti) Totale votanti: 411 Loading ... Loading ...

