BARZIO: “LA GRANDE INCURIA DEL MARCIAPIEDI PER LA FUNIVIA”

Data pubblicazione 18 Luglio 2023

BARZIO – Riceviamo e pubblichiamo da un lettore la segnalazione, corredata di immagini più che esaustive, di ulteriore degrado delle strade barziesi. Negli scatti si documentano le condizioni di via Todeschini, la salita a tornanti che conduce al cimitero e soprattutto alla stazione della cabinovia per i Piani di Bobbio, in queste giornate di caldo torrido presi d’assalto da escursionisti e famiglie in cerca di un po’ di refrigerio.

“Dopo aver letto l’articolo sul degrado dei marciapiedi a Barzio – scrive il lettore – vi invio alcune foto di via Todeschini, la ‘poco’ frequentata strada per la funivia. A conferma di come, questa amministrazione presenti il suo biglietto da visita ai turisti”.