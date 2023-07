Data pubblicazione 18 Luglio 2023

MESTRE (VE) – In provincia di Lecco si lavora più che in tutta Italia. È questo quanto emerge dall’analisi della Cgia di Mestre, che ha preso in esame i dati Inps del 2021 per comprendere l’occupazione e la retribuzione nelle diverse provincia italiane.

I dati parlano chiaro: stando alla “classifica” stilata dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese, gli occupati di Lecco, con i loro 259,5 giorni di lavoro, sono gli stakanovisti d’Italia, seguiti da vicentini (258,2) e trevisani…