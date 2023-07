POLISPORTIVA ESINO LARIO. DA OLTRE 30 ANNI REALTÀ DI SPORT A 360°

Data pubblicazione 25 Luglio 2023

ESINO LARIO – La Polisportiva di Esino Lario è un’associazione sportiva dilettantistica che opera, da oltre 30 anni, nel rispettivo Comune. La Pol. Esino nasce nel 1984 per offrire agli abitanti del paese, con particolare attenzione a bambini, adolescenti e giovani, la possibilità di praticare sport. L’associazione è poi cresciuta nel tempo promuovendo sport ed educazione motoria, intesi anche come risorse per contribuire alla crescita del paese oltre che dei suoi abitanti.

Le primissime attività proposte si sono rivolte a bambini e ragazzi: il calcio a 7 in collaborazione con la Parrocchia, in quei primi anni viene ristrutturato il campo da calcio in terra battuta, vengono realizzati gli spogliatoi e vengono iscritte le prime squadre ai tornei provinciali del Csi La pallavolo in principio, viene svolta all’aperto nel campo dell’oratorio vicino all’asilo e al coperto presso il cinema (a quei tempi in disuso).