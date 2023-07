PASTURO: RIAPERTA LA PROVINCIALE DOPO L’ULTIMO SOPRALLUOGO

Data pubblicazione 25 Luglio 2023

PASTURO – In mattinata sono arrivati a Pasturo i tecnici di Telecom che hanno provveduto a ripristinare i pali, divenuti pericolanti in seguito all’ondata di maltempo di ieri sera in Valsassina. Sistemate le strutture, è stata accuratamente controllata tutta la linea telefonica.

Nel frattempo erano stati attivati il COC (Centro Operativo Comunale) e l’UCL (Unità di Crisi Locale) – come previsto dal piano di emergenza del Comune di Pasturo – e attivati i volontari per i presìdi ai cancelli della Provinciale.

Verificata l’intera situazione, dopo l’ultimo sopralluogo in tarda mattinata è stata riaperta la Strada Provinciale n. 62 “della Valsassina”.

