SI RINNOVA LA SCUOLA DELL’INFANZIA ‘SAN GIOVANNI EVANGELISTA’ DI CASSINA

Data pubblicazione 14 Settembre 2023

CASSINA – É iniziata con grande entusiasmo l’attività della scuola dell’infanzia ‘San Giovanni Evangelista’ di Cassina Valsassina. Tre mesi fa è scomparso il presidente Egidio Combi che tanto aveva fatto per l’asilo, è stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione con presidente Giuliana Devizzi e vice Michele Polvara, nuovi anche segretario e consiglieri.

“Ci sono momenti in cui le circostanze determinano la grande capacità di coinvolgere tutte le componenti che ruotano attorno a una scuola dell’infanzia: maestre, genitori, volontari eccetera, per trovare la forza di rinnovare, rilanciare e innovare” commentano dalla sede.

Una storia di solidarietà, passione e amore quella della Scuola dell’Infanzia S.G. Evangelista di Cassina che grazie al contributo di tanti genitori e volontari si presenta a settembre con una struttura rinnovata all’insegna dei colori e della gioia per i piccoli che si sono iscritti. Alcuni genitori durante l’estate hanno tinteggiato tutta la struttura interna, pulito e riorganizzato gli spazi. Tante saranno le novità, con una attenzione dedicata ai servizi e alle esigenze dei genitori. Quest’anno è stato istituito il pre-asilo a partire dalle 7:30 e il post asilo fino alle 17, ma il progetto prevede entro il 2024 l’apertura del nido in risposta alla domanda crescente di servizi per la prima infanzia in Valsassina.

Un grande successo e apprezzamento ha riscosso quest’anno il centro estivo, aperto anche a fanciulli non di Cassina, organizzato dalle maestre Roberta e Francesca. Numerose le attività e le gite effettuate con al centro i temi della montagna e del mare. L’asilo di Cassina punta a diventare un riferimento per l’Altopiano e Cassina, Cremeno, Maggio e Moggio offrendo un ambiente gioioso e stimolante per i più piccoli, una struttura e un corpo insegnanti che rende “orgogliosi e fiduciosi sui nostri ambiziosi programmi futuri”.

G. P.