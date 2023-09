VITTORIA DI PIRRO DEL CORTENOVA SUL LECCO ALTA: 1-0 MA FUORI DALLA COPPA

Data pubblicazione 14 Settembre 2023

CORTENOVA – Si chiude con una vittoria il cammino in Coppa Lombardia della prima squadra del Cortenova, che trionfa contro il Lecco Alta nella terza e ultima giornata della competizione. Tre punti comunque inutili per i valsassinesi, che, in virtù del pareggio e della sconfitta maturati nelle prime due gare, erano già eliminati prima di questa partita.

A decidere il match è il calcio di rigore di Giancarlo Maroni, che al 38′ dagli undici metri realizza il penalty concesso dal direttore di gioco per un fallo di mano in area di Gianelle.

Un buon test comunque per il Cortenova, utile soprattutto per dare continuità e fiducia in vista della prossima sfida di campionato, che per una coincidenza dei calendari verrà giocata proprio contro lo stesso Lecco Alta. “Secondo round” domenica alle 15:30 al centro sportivo del Bione.

RedSpo

