METEO. CONDIZIONI INSTABILI, IL LIMITE DELLA NEVE SCENDE A 1.200 METRI

Data pubblicazione 7 Novembre 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Correnti via via più umide meridionali nei bassi strati, veicolate da una saccatura in approfondimento sull’Europa sudoccidentale, favoriranno precipitazioni sparse prevalentemente deboli tra pianura e fascia prealpina. Per mercoledì rapida rimonta anticiclonica con tempo stabile e possibili nebbie in pianura, quindi una nuova onda depressionaria atlantica favorirà nel pomeriggio di giovedì condizioni instabili, con associate piogge diffuse da deboli a moderate. Per il fine settimana possibile intensificazione della ventilazione.

Martedì 7 novembre cielo fino al mattino nuvoloso ovunque per nubi basse, dalla tarda mattinata progressive schiarite fino a sereno ovunque nel pomeriggio salvo addensamenti sui rilievi più a nord. Precipitazioni per la prima parte della giornate deboli sparse o localmente moderate a carattere di rovescio su fascia di pianura e parte prealpina. Neve oltre 1.300 metri. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. Zero termico a circa 1.600-1.800 metri. Venti deboli ovunque.

Mercoledì 8 novembre cielo ovunque sereno salvo addensamenti tra notte e primo mattino in pianura. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in lieve calo. Zero termico a circa 1.600-1.800 metri. Venti in montagna deboli da sud.

Giovedì 9 novembre nella notte velature diffuse in montagna, addensamenti compatti in pianura, dalla mattinata aumento diffuso della nuvolosità fino a molto nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni diffuse deboli dal primo pomeriggio a partire dai settori occidentali e in rapida estensione a est, in serata in attenuazione ed esaurimento sulla parte occidentale, persistenti sui settori orientali. Limite neve attorno a 1200 metri o localmente a quote inferiori. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. Zero termico in calo tra 1400 e 1700 metri. Venti in montagna in rinforzo su Appennino da sud, altrove deboli o al più a tratti moderati sulle creste di confine.

Fonte Arpa Lombardia