BARZIO DOPO I FURTI. LA POLIZIA LOCALE: “SOTTO NATALE NON È UNA NOVITÀ”

ALTOPIANO VALSASSINA – I furti in serie nel periodo delle feste di dicembre? Male certo, ma “niente di nuovo”. Dopo la notizia anticipata ieri da VN relativa ai “colpi” andati in scena in una Barzio farcita di turisti e villeggianti, abbiamo parlato della questione col comandante della Polizia Locale dell’Altopiano valsassinese, Andrea Piazza.

“Ho avuto informazioni dai Carabinieri, che hanno ricevuto 4 denunce, anzi una presentata settimane fa e le altre quattro ieri; queste ultime sono probabilmente state sporte da persone salite da Milano che hanno trovato la casa sottosopra, non abbiamo però informazioni dirette”.

Che sta succedendo, allora?

“Si è notata una maggiore presenza degli uomini dell’Arma nell’ultimo periodo a Barzio, anche noi ci stiamo impegnando per un maggior controllo del territorio. Direi però che non è una situazione allarmante, se si confronta ad esempio con il trend dei furti in atto in Brianza quello sì è un disastro. Qua da noi, qualche caso sotto Natale non è che non si sia mai verificato – comunque ci attiveremo per un incremento della vigilanza”.

Compatibile, quest’ultimo aspetto, con la situazione del vostro personale?…

“Beh, guardando l’organico della Polizia Locale dell’Altopiano in due non è che possiamo fare miracoli” conclude il comandante.

