TURISMO. CON 380 CHILOMETRI E 23 ITINERARI LA VALSASSINA SCOMMETTE NELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Data pubblicazione 17 Dicembre 2023

BARZIO – Presentato, nel corso della manifestazione “Natale in Bicicletta al Museo della Fornace”, il comprensorio di ciclovie nell’alto lago di Como composto da ben 380 km di piste percorribili, suddivisi in ben 23 itinerari.

Sono ben 600 i visitatori che da giovedì 7 a sabato 9 dicembre hanno partecipato a diverso titolo alle iniziative della rassegna “Natale in bicicletta al museo della Fornace” organizzato dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera nell’ambito della programmazione della strategia dell’area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario finanziata dalla Comunità Europea e da Regione Lombardia.

Gli oltre 5 milioni di investimento sono serviti a creare un vero e proprio comprensorio di ciclovie nell’alto lago di Como realizzando nuove connessioni e mettendo in sicurezza quelle esistenti per 380 chilometri percorribili. Sono 23 gli itinerari di cui due itinerari per principianti, dieci intermedi, otto avanzati, tre riservati a sportivi esperti. Di questi, otto itinerari sono situati nell’area delle valli del Lario e 15 nell’area della Valsassina.

L’area della Comunità Montana di Barzio è stata al centro di eventi e proposte da giovedì 7 dicembre con le visite guidate e i laboratori in compagnia degli Elfi e di Babbo Natale che hanno coinvolto una cinquantina di visitatori. Alle 20 la manifestazione è proseguita con la suggestiva accensione delle luminarie e degli Alberi di Natale del Museo, autoalimentate dalle pedalate dei presenti su speciali bici-dinamo all’insegna della sostenibilità e il Concerto di Natale a cura del Corpo Musicale “Bruno Colombo” di Pasturo.

Per far conoscere quanto realizzato lungo gli itinerari della valle sono stati coinvolti i ragazzi delle classi prime medie di Introbio e Cremeno che hanno vissuto un’intera mattinata dedicata alla biciletta in chiave “new generation”. Grazie ai ragazzi dell’Asd North N Line hanno provato il percorso ad ostacoli allestito per loro nel padiglione dello Spazio Valsassina, quindi dopo un tè caldo e una fetta di torta offerta dagli Alpini della sezione di Barzio, gli studenti hanno incontrato nella sala Pensa della vicina Comunità Montana i giovani campioni della valle Andrea Basile, atleta Team Scott BMT Motobase MDBRS, specilità E-MTB e in video intervista anche Martina Fumagalli, atleta Honda Downhiller Scott, tre volte campionessa italiana di downhill nelle annate 2021/2022/2023.

Per tutta la giornata è stato possibile visitare gli spazi del Museo della Fornace che, oltre agli Elfi e Babbo Natale, ospitano ricercatissimi modelli di velocipedi, provenienti dalle collezioni del “Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo”, che raccontano la storia della bicicletta con pezzi unici e irripetibili e che si potranno ammirare fino al 6 gennaio.

Prossimi appuntamenti: il 17, il 23 e il 30 dicembre 2023 e 6 gennaio 2024 – dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30, grandi e piccini potranno incontrare Babbo Natele e la Befana, visitare gratuitamente il museo insieme agli elfi, scoprire le sale allestite appositamente per scoprire il territorio con la magia natalizia. Durante tutte le aperture gli spazi del Museo ospiteranno, oltre agli Elfi, Babbo Natale e la Befana, anche dei ricercatissimi modelli di velocipedi, provenienti dalle collezioni del “Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo”.