LA LETTERA/”IN VALSASSINA L’ATTENZIONE PER IL TURISMO HA FATTO BEN POCHI PASSI AVANTI”

Data pubblicazione 30 Dicembre 2023

Egregio direttore,

sono ormai trent’anni che sono felicemente ospite della mia adorata Valsassina. Devo purtroppo riscontrare che l’attenzione per il turismo ha fatto ben pochi passi avanti.

Mi riferisco , in particolare, al comprensorio di Artavaggio. Non so se la responsabilità sia di una burocrazia terrificante oppure di una amministrazione dormiente. In ogni caso trovo “singolare” che in occasione delle feste di fine anno la cabinovia non sia in funzione.

Niente male. Mi rifarò con il monte Due Mani, sperando che il bivacco rimanga aperto.

Vita dura per noi alpinisti amanti della Valsassina!

Un caro saluto, e calorosi auguri di buon anno a tutta la redazione!

Fabrizio Casella