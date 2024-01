CADUTO IN GRIGNA, L’APPELLO DELLA FIDANZATA: “CERCO L’AMICO CHE HA CHIAMATO I SOCCORSI”

Data pubblicazione 24 Gennaio 2024

PASTURO – Resta in gravi condizioni l’alpinista precipitato lunedì pomeriggio in un canalone della Grigna Settentrionale per oltre cento metri. L’uomo era stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza per via dei danni riportati dopo la caduta: trauma cranico, ferite a volto e schiena e traumi multipli agli arti.

Nel frattempo, sui social spopola l’appello della sua fidanzata, Serena Andreoni, che su vari gruppi di arrampicata ha pubblicato una solo richiesta: trovare il compagno di ascesa che ha chiamato i soccorsi.

Solamente due le informazioni su cui si basa la ricerca dell’alpinista: “È canadese e si chiama Mark” scrive la ragazza nel post che, qui sotto, pubblichiamo integralmente.

Immagine in copertina di repertorio