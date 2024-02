CHIUSURE AL TRANSITO SULLA SP 66 A INDOVERO E SP 67 A CASTELLO DI DERVIO

Data pubblicazione 8 Febbraio 2024

LECCO – Il Dirigente della Direzione Organizzativa IV della Provincia di Lecco (Protezione Civile-Trasporti e Mobilità-Viabilità Fabio Valsecchi ha firmato due ordinanze relative a Strade Provinciali del territorio.

In particolare, sulla Sp 66 di Vendrogno è prevista la chiusura al transito in orario notturno a Indovero di Casargo, dalle 22 alle 5:30 da lunedì 19 a mercoledì 21 febbraio, per esecuzione allacciamenti gas: sulla Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone invece la chiusura al transito in orario notturno a Castello di Dervio, dalle 22 alle 6 da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio, per posa tubazione scolo acque meteoriche.

Le ordinanze in originale (Pdf):

> Sp 66 Chiusura Transito notturna INDOVERO

> Sp 67 Chiusura Transito notturna CASTELLO