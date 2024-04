FURTI A PASTURO, 40ENNE ASSOLTA PER VIZIO TOTALE DI MENTE E “GRAZIATA” DAL PARROCO DEL PAESE

Data pubblicazione 19 Aprile 2024

PASTURO – Era stata denunciata per furto di lenzuola ai danni di una famiglia di Pasturo e aveva portato via dalla chiesa della Madonna della Cintura un crocefisso, oggetti sacri e una Bibbia; oggi è stata assolta dal giudice Gianluca Piantadosi perché non imputabile per un vizio totale di mente e il non doversi procedere perché il parroco di Pasturo ha rimesso la querela per il furto nella chiesa.

I fatti risalgono al 2019, quando la donna, oggi 40enne, e un suo amico vennero avvistati da un gruppo Whatsapp di vicinato del paese i cui iscritti avevano notato la loro vettura e dopo accertamenti dei carabinieri i due vennero individuati come autori dei furti, in chiesa e in un’abitazione privata, e la refurtiva recuperata.

Solo la donna è finita a processo per furto; il parroco di Pasturo, don Fazzini, ha rimesso la querela, quindi il processo è proseguito solo per il furto in abitazione.

Il Pm Mattia Mascaro ha chiesto l’assoluzione per un vizio di mente e anche il difensore della donna, avvocato Eleonora Sala ha chiesto l’assoluzione.

Il giudice Piantadosi ha assolto la quarantenne perché non imputabile per un vizio totale di mente e il conseguente non doversi procedere. Ha comunque disposto una vigilanza speciale per un anno.

