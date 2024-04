TACENO, COS’E’ SUCCESSO NEL POMERIGGIO A CAUSA D’UN CANE… PREMUROSO

Data pubblicazione 19 Aprile 2024

TACENO – Grande mobilitazione nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, a Taceno (come anticipato ore fa da VN) dopo l’allarme lanciato da… un cane.

Il quattrozampe, libero, ha approcciato un passante nei pressi del Pioverna, evidentemente agitato. Ha iniziato a tirarlo afferrandolo ai pantaloni con i denti, come per trascinarlo verso il corso d’acqua.

A quel punto la persona “attenzionata” ha immaginato che il cane volesse in qual che modo attirare la sua attenzione – forse per portarlo dal suo padrone (magari in difficoltà).

Scatta allora l’allerta, con l’arrivo sul posto di diversi automezzi dei Vigili del Fuoco, compresi tre fuoristrada, e dell’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina.

Dopo una perlustrazione in loco, trovato vivo e vegeto il proprietario del fedelissimo (fin troppo) animale i soccorritori hanno verificato che non vi era alcuna emergenza e sono rientrati alle rispettive sedi.

RedCro

In copertina immagine di archivio