ADDIO A 64 ANNI A DONATA BARONE IN CAROZZI, ALLA GUIDA DELLA NOTA AZIENDA CASEARIA

Data pubblicazione 21 Aprile 2024

CREMENO – Si è spenta in circostanze tragiche Donata Barone, sposata Carozzi, leader con il marito Roberto della Carozzi Formaggi – importante realtà casearia valsassinese, giunta dopo decenni di attività alla terza generazione.

La scomparsa aveva 64 anni ed era originaria del rione lecchese di Laorca. Le esequie si terranno martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, a Ballabio Inferiore, precedute dal Rosario alle 14:30..

Oltre al coniuge lascia i figli Vera, Aldo e Marco.

La notizia che si è sparsa in mattinata ha scosso profondamente in particolare i residenti di Ballabio (dove aveva preso il via nel 1960 l’azienda della famiglia Carozzi) – ma la signora era conosciuta in tutta la Valsassina per l’impresa oggi a Pasturo che guidava con successo.

RedCro