STORIE DA CAPO VERDE: TRE CUCCIOLI IN UN SACCO DI RISO E LA DOLCE RUBY

Data pubblicazione 30 Aprile 2024

SANTA MARIA (CAPO VERDE) – Terzo atto delle nostre storie che arrivano direttamente da Capo Verde, un arcipelago dell’oceano atlantico da cui la lecchese Carola ci racconta le sue esperienze e quelle dei cani ospiti al rifugio OSPA. Protagonisti di oggi quattro simpatici amici, che, come nella scorsa “puntata”, sono in cerca di un’adozione in Europa.

La prima ad essere presentata è Ruby, una pelosetta di circa 5 anni al centro OSPA da quando era un cucciolo. “Ruby è stata trovata nel 2019 nella città di Santa Maria, da sola, troppo piccola per sopravvivere, probabilmente sottratta alla mamma troppo presto…