LA CASA SI SBRICIOLA, IL COMUNE CHIUDE LA STRADA E CHIEDE I DANNI

Data pubblicazione 10 Maggio 2024

BALLABIO – A seguito dell’inottemperanza all’Ordinanza Sindacale del 12 aprile, nonché alla luce di ulteriori crolli del tetto di un’abitazione privata, si è resa necessaria la chiusura totale al traffico, pedonale e veicolare, in un tratto di via Manzoni e via Dante Alighieri.

L’Amministrazione Comunale nei prossimi giorni interverrà d’imperio per la messa in sicurezza a tutela di tutti i cittadini e, contemporaneamente, si sta già attivando per la rivalsa sul privato e tutte le azioni conseguenti.

“Consapevoli del disagio causato dall’incuria di un privato faremo il possibile affinché tutto si risolva quanto prima” commenta il sindaco Giovanni Bruno Bussola.