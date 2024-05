Data pubblicazione 11 Maggio 2024

ESINO LARIO – Un ciclista che procedeva in mountain bike è caduto nel pomeriggio di oggi, sabato, nella zona del Sasso di San Defendente, tra Perledo ed Esino.

Ampia la mobilitazione per un recupero non semplice in considerazione del punto dove era finito l’infortunato. Sul posto squadre del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco, l’ambulanza del ‘Bellanese’ e l’elisoccorso che ha provveduto a trasportare il ferito all’ospedale di Bergamo, in codice giallo.

RedCro