LA MONTAGNA CANTA. SABATO A CREMENO DUE CORI AMICI DEL ‘VALSASSINA’

Data pubblicazione 20 Maggio 2024

CREMENO – Ventesima edizione della rassegna corale La Montagna Canta organizzata dal Coro Valsassina che proprio in questo 2024 festeggia i 55 anni dalla fondazione.

Ancora una volta il Coro Valsassina si fa promotore di scambi culturali all’insegna della condivisione e della divulgazione della musica popolare, storica e d’autore non disdegnando qualche incursione nella musica pop e sempre comunque all’avanguardia nelle scelte di repertorio.

Quest’anno i cori ospiti saranno il coro Monte Pasubio di Schio diretto dal maestro Giorgio Mendo e il Coro Valle del Lambro di Besana Brianza diretto dal Maestro Marco Villa

Il coro Monte Pasubio, conosciuto durante un’esibizione del Valsassina per l’anniversario della Chiesetta del Battaglione Morbegno alle Betulle, ospiterà a sua volta il coro Valsassina a Schio nei giorni 15-16 giugno in occasione del Raduno Interregionale Artiglieri.

“Dopo i festeggiamenti del 50esimo del 2019 e l’avvento del terribile periodo Covid – racconta il presidente Graziano Combi – il coro, come molte altri cori, ha dovuto purtroppo affrontare la perdita di valide voci, ma con l’energia e la volontà che sempre ha contraddistinto il gruppo, insieme anche dal nostro instancabile Maestro Maria Grazia Riva, abbiamo comunque continuato la nostra attività per portare avanti il messaggio dell’importanza culturale del canto corale non solo dal punto di vista artistico ma anche aggregativo, simbolo di una comunità che crede nei valori dell’amicizia e della solidarietà. Ci auspichiamo e speriamo vivamente, vista la mancanza di voci maschili soprattutto tenorili che ci sia qualche new entry, per continuare questo messaggio e questa missione anche nei prossimi anni. Mi permetto di ringraziare anche le amministrazioni comunali dell’altopiano e i nostri sponsor che da sempre ci seguono e ci sostengono in tutte le nostre iniziative”

Il coro Valsassina vi aspetta il 25 maggio alle 20.45 presso la chiesa di San Giorgio a Cremeno per godere di un momento di buona musica.