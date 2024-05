ULTIM’ORA. ‘NUOVA LECCO-BALLABIO’ CHIUSA IN DISCESA FINO ALLE 11

Data pubblicazione 20 Maggio 2024

BALLABIO – Chiusa poco dopo le 10 di questo lunedì mattina la corsia in discesa della SS36 RACC, la ‘nuova Lecco-Ballabio’. Manutenzioni urgenti si sono rese necessarie a causa dell’acqua che durante le piogge dei giorni scorsi ha invaso le gallerie. Gli interventi dovrebbero durare meno di un’ora ed entro le 11 il tratto in discesa dovrebbe tornare percorribile senza ulteriori limitazioni.

“Le chiusure per manutenzione del tunnel 36 Racc Lecco-Ballabio stanno diventando sempre più ricorrenti e seccanti – commenta il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola -. Il disagio per i ballabiesi non è cosa da poco. Devo ammettere, tuttavia, che Anas non manca mai di avvisare il Comune di Ballabio, e di questo me ne compiaccio, ma sarebbe opportuno che le manutenzioni ordinarie venissero fatte preferibilmente di notte”.