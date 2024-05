LIVING LAND. DUE SETTIMANE DI LAVORETTI ESTIVI PER I GIOVANI

Data pubblicazione 21 Maggio 2024

BELLANO – Aperte le iscrizioni per l’offerta estiva di Living Land, promosso dai Comuni dell’Ambito di Bellano, rivolta ai ragazzi e alle ragazze nati tra il 2006 e il 2009, per mettersi alla prova con nuove attività, conoscere coetanei e occupare il tempo libero in modo utile e generativo per loro e per la comunità. I giovani selezionati svolgeranno, in gruppi di otto/dieci, delle attività di riqualifica e manutenzione di spazi ad uso pubblico e attività a contatto con la natura, accompagnati da un tutor, che garantirà quella particolare attenzione educativa nello svolgimento delle attività che connota il progetto Living Land.