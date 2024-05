METEO. TEMPO INSTABILE, CIELO COPERTO E TEMPORALI

Data pubblicazione 21 Maggio 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Martedì transito di perturbazione da sud con precipitazioni da moderate a forti diffuse fino al primo pomeriggio, poi sparse o isolate in presenza di schiarite. Mercoledì flusso occidentale con venti deboli e temporanea instabilità, accentuata dal ciclo diurno e da effetti orografici: nuvolosità variabile con rovesci o temporali diffusi nelle ore centrali soprattutto su alta pianura e Prealpi. Giovedì transito di nuova perturbazione associata alla medesima circolazione depressionaria dei giorni precedenti. Tra venerdì e sabato persistenza di circolazione a curvatura ciclonica con variabilità in presenza di temporanea instabilità convettiva.

Martedì 21 maggio cielo ovunque da molto nuvoloso a coperto fino alla tarda mattinata inclusa. Nel primo pomeriggio ampie schiarite sui settori meridionali, ma con possibilità di addensamenti cumuliformi sparsi; su Alpi e Prealpi ancora molto nuvoloso, in attenuazione in serata. Precipitazioni moderate diffuse o localmente forti, persistenti per buona parte della giornata su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana orientale, anche a carattere temporalesco. Neve oltre 2300-2700 metri. Temperature minime in aumento, massime in lieve o moderato calo. Zero termico inizialmente a 2900-3200 metri, dal pomeriggio in abbassamento ovunque a circa 2700 metri. Venti in pianura e nelle valli moderati orientali nella notte, tendenti a moderati occidentali dal mattino; in quota moderati inizialmente meridionali, poi in rotazione ciclonica; dalla tarda mattinata nordoccidentali.

Mercoledì 22 maggio per tutta la giornata nuvolosità variabile con addensamenti più frequenti su Alpi, Prealpi ed alta pianura. Rovesci o temporali sparsi nella notte ed al primo mattino; dal primo pomeriggio temporali sparsi, possibili ovunque ma più probabili su pianura occidentale e Prealpi; in parziale esaurimento entro sera. Neve oltre 2300-2500 metri. Temperature minime in moderato calo, massime stazionarie o in lieve rialzo. Zero termico tra 2600 e 2900 metri. Venti in montagna da deboli a moderati occidentali.

Giovedì 23 maggio cielo ovunque molto nuvoloso o coperto, possibili schiarite in serata sulle Alpi. Precipitazioni nella notte e mattino di debole o moderata intensità, anche a carattere di rovescio o temporale; dalla tarda mattinata diffuse anche a carattere temporalesco, in estensione a gran parte della regione, possibili fino a sera, poi in attenuazione ed esaurimento. Neve oltre 2000-2300 metri. Temperature minime in lieve calo, massime in moderato calo. Zero termico tra 2400 e 2700 metri. Venti in montagna moderati sudoccidentali con rinforzi in quota.

Fonte Arpa Lombardia