“SOPRA DI ME LA GRIGNA”: OTTO APPUNTAMENTI CULTURALI NEI RIFUGI

Data pubblicazione 21 Maggio 2024

LECCO – Al via la terza edizione di Sopra di me La Grigna, rassegna di musica e teatro nei rifugi delle montagne lecchesi. Il festival ha come obiettivo quello di approcciarsi alla montagna in maniera diversa, abbinando alla vita nella natura dei momenti culturali e di convivialità. Un modo inusuale di valorizzare le cime lecchesi, invidiate da tutto il mondo, supportando il turismo lento, a basso impatto ambientale.

Organizzata da WoW! Aps, la manifestazione, che prevede otto appuntamenti in cartellone e tre “extra festival”, partirà sabato 15 giugno…