LEGA PROVINCIALE, BUTTI: “A PARLASCO SOSTENIAMO DINO POMI”

Data pubblicazione 23 Maggio 2024

LECCO – La Lega provinciale, per bocca del suo segretario Daniele Butti, conferma convintamente il suo sostegno nei confronti del candidato sindaco e militante Dino Pomi e della sua squadra: “Pomi, persona di comprovata esperienza amministrativa, si è messo in gioco per il suo Comune con la lista “Parlasco nel Cuore” e la sua disponibilità a candidarsi a sindaco dimostra la serietà e la coerenza di chi ha a cuore il futuro del proprio territorio”.

“Siamo certi e convinti – aggiunge Butti – che con la sua candidatura, ereditando il ruolo di sindaco che aveva rivestito Renato Busi, darà le giuste e concrete risposte mettendosi al servizio dei cittadini per garantire il buon governo di Parlasco”. Dichiara il consigliere e sottosegretario regionale Mauro Piazza: “Senza se e senza ma sostengo l’amico Dino che da anni si impegna attivamente e ora si mette a disposizione di Parlasco come sindaco per il bene comune”.

“Con la sua grande esperienza a livello comunale e sovracomunale nella giunta esecutiva della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera con l’incarico di assessore, ruolo che ha portato lustro a tutta la Valsassina, Dino farà bene al territorio nell’interesse dei cittadini. Il mio supporto non mancherà al candidato sindaco e alla sua squadra perché con la sua candidatura sarà un’altra buona occasione per Parlasco”.

RedPol