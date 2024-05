G. PASQUINI: “ELEZIONI, SI DECIDE SE CASARGO DEVE CONTINUARE A ESISTERE O SPARIRE FONDENDOSI CON MARGNO”

Data pubblicazione 28 Maggio 2024

Le elezioni comunali dell’8-9 Giugno saranno un test molto importante per i cittadini casarghesi, perché non saranno chiamati alle urne solo per rinnovare il Consiglio municipale, ma dovranno decidere se cancellare il proprio comune, fondendolo con Margno, oppure difenderlo dalle ambizioni di alcuni contro gli interessi di tutti.