ASSALTO ALL’ANGELONE: DOPO IL RINVIO, STASERA L’ATTESA CORSA IN SALITA

Data pubblicazione 29 Maggio 2024

INTROBIO – Oggi alle 20 è la serata dell’Assalto all’Angelone, la gara di corsa in salita organizzata a Introbio dai promotori della Introbio-Biandino sotto l’egida del CSC Cortenova. Corsa che due settimane fa fu rinviata a causa del maltempo.

Sono 150 gli iscritti al momento su un massimo di 300 (il costo è di 10 euro) che si daranno battaglia su un percorso di 3,5 chilometri e un dislivello positivo di 486 metri. Partenza da via Cavour di Introbio e arrivo all’Angelone. I partecipanti percorreranno via Umberto, scenderanno fino al bivio con la Provinciale e da lì andranno a imboccare lo sterrato che sale sino allo Zucco. Obbligatorio munirsi di k-way e lampada frontale per la discesa.

Già iscritti atleti come Mattia Gianola e Luigi Pomoni. In campo femminile la favorita è Irene Girola, senza dimenticare Debora Benedetti, Maria Teresa Rusconi e Giovanna Cavalli, compagne di squadra nel Team Pasturo.

La serata terminerà con una pizzoccherata al Pala Baster durante la quale si svolgeranno le premiazioni.

F. S.