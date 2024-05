PRIMALUNA: ASFALTO NUOVO SULLE VIE FREGERA, PORTORELLA E MERLA

Data pubblicazione 29 Maggio 2024

PRIMALUNA – Lavori di rifacimento degli asfalti a Primaluna su tutta via Fregera e parte di via Portorella e via Merla, nel territorio della frazione di Cortabbio. Il costo totale dell’intervento è di circa 70.000 euro.

“Quest’anno – precisa il sindaco Mauro Artusi – abbiamo ritenuto di investire importanti risorse su queste strade che oggettivamente versano in cattive situazioni. Purtroppo si tratta di viabilità spesso esposta al passaggio di carichi pesanti e a rigide condizioni meteo invernali, con la necessità di spargere ingenti quantità di sale che inevitabilmente portano ad avere rapidi deterioramenti”.

I lavori sono iniziati già oggi, mercoledì 29 maggio, e avranno una durata massima di due giorni. Inevitabile qualche disagio dal punto di vista viabilistico.