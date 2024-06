PRIMALUNA. MELESI AGLI ELETTORI: “AVANTI INSIEME PER IL CAMBIAMENTO”

Data pubblicazione 6 Giugno 2024

PRIMALUNA – Molto partecipata la serata di chiusura campagna elettorale della lista Avanti Insieme mercoledì sera alla cooperativa le Grigne a Vimogno. Nell’occasione il Candidato sindaco di Primaluna Walter Melesi, in compagnia della sua squadra, ha condiviso il programma elettorale e dato spazio ai candidati consiglieri che si presentano nell’imminente tornata elettorale.

Nella foto in copertina da sinistra: Roberta Paroli, Gianluca Buzzoni detto Paki, Serena Piloni, Walter Melesi – candidato sindaco – Christopher Anelli Manzoni, Sonia Rita Tantardini, Igor Fazzini, Sara Maria Vittoria Invernizzi e Riccardo Pasquini.

“Il comune– ha introdotto Melesi – non è solo la sua amministrazione: il paese è di tutti e l’impegno e la responsabilità che facciamo nostri e quello che le porte del comune siano sempre aperte e non ci siano scelte importanti calate dall’alto. Cerchiamo un rapporto stretto, diretto, di ascolto, anche quando ci saranno le difficoltà e le critiche”.

Punta molto sulla squadra Melesi e durante la presentazione si è rivolto ai candidati della sua lista elogiandone l’entusiasmo e la voglia di fare e chiamandoli più volte “i miei ragazzi” che sono la “voce di Primaluna”.

Molti gli argomenti affrontati, anche grazie alla partecipazione del pubblico che si è trattenuto fino a tarda ora, e ha alimentato il dibattito ponendo diversi interrogativi a cui i candidati hanno risposto portando le proprie esperienze e facendo trasparire la voglia di cambiare il paese ponendo come obiettivo l’attenzione alle aziende, agli anziani, ai giovani, al territorio e alle associazioni.

Tra i temi caldi la nuova tangenziale “la Provincia farà la Tangenziale – precisa Melesi – è una grande opera regionale che avrà valenza regionale e che non potrà essere a impatto zero. Primaluna ha bisogno di vedere e toccare con mano e serve con urgenza un tavolo permanente per rendere questa opera conoscibile fin da subito” e anche “un plastico e le cartine disponibili”.

L’ambulatorio medico, tema tornato attuale in questa campagna, “cercheremo di riportarlo a Primaluna. E finché non sarà possibile almeno cercare di aiutare le persone a raggiungere la sede di Introbio con il trasporto pubblico o potenziando la rete di cura domiciliare”.

Per quanto riguarda invece la fusione, altro tema che anima la campagna elettorale a Primaluna, non si nascondono i candidati: “La nostra idea è chiara, e deciderà la gente, ma a Primaluna non si può aspettare se ci sarà la fusione o meno, ci vogliamo dare da fare fin da subito per il bene del paese”.

“Non siamo Marinai – conclude Melesi – e non facciamo promesse sensazionali. L’obiettivo è Primaluna, e alle prossime elezioni si può cambiare insieme”.