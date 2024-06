SALUTE. GRUPPI DI CAMMINO, A BELLANO LA CARICA DEI 900

Data pubblicazione 6 Giugno 2024

BELLANO – Invasione pacifica di camminatori a Bellano per il 13° raduno dei Gruppi di Cammino dell’ATS della Brianza. Hanno partecipato più di 900 camminatori, giunti da tutto il territorio delle Province di Monza Brianza e di Lecco. Il raduno ha coinvolto i diversi Gruppi di Cammino dell’ATS, che settimanalmente si ritrovano nei diversi paesi per camminare insieme, nell’ambito della promozione dell’attività fisica come sano stile di vita e come prevenzione delle malattie cronico-degenerative.

La Direzione ATS ha chiamato tutti a raccolta sui temi della educazione alla salute e la risposta del gruppi delle Province di Lecco e Monza è stata davvero importante e rappresenta anche uno splendido segnale di coesione del territorio.