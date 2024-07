Data pubblicazione 11 Luglio 2024

TACENO – Un 45enne è scivolato nel torrente Pioverna mercoledì pomeriggio non distante dalla diga di Taceno. Forse per recuperare qualcosa, l’uomo si è spinto troppo avanti ed è caduto sulle rocce. Alle 17.30 sul posto sono arrivati elisoccorso e ambulanza in codice rosso, Vigili del fuoco e Soccorso alpino. Fortunatamente le condizioni del ferito erano meno gravi di quanto temuto, necessario comunque il trasporto all’ospedale di Gravedona.