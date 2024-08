NATURA. LEGAMBIENTE IN VISITA ALLA TORBIERA DI CAMAGGIORE

Data pubblicazione 8 Agosto 2024

BELLANO – Una trentina i partecipanti all’escursione organizzata il 7 agosto in Muggiasca dal Circolo Legambiente Lario Orientale nell’ambito della campagna ‘Carovana delle Alpi’, insieme al Museo del Latte di Vendrogno a cui Legambiente lo scorso maggio ha assegnato la bandiera verde.

Car pooling e autobus (che ora in alcune fasce orarie giunge fino a Mornico) per portare meno auto sulla montagna. Dopo aver attraversato l’interessante abitato di Sanico, il gruppo si è diretto a piedi verso Camaggiore per una visita della torbiera sotto la guida di Gaia Bazzi, esperta naturalista, ricercatrice all’ISPRA.