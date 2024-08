A BARZIO ARRIVA IL TORNEO DI CALCIO SAPONATO “IN GABBIA”

Data pubblicazione 8 Agosto 2024

BARZIO – Weekend speciale a Barzio: Avis Lecco e l’associazione Le Contrade hanno organizzato, per sabato 10 agosto, un torneo di calcio saponato “in gabbia”.

Appuntamento in via Martiri Patrioti Barziesi, alle 15, per l’inizio del torneo, che potrà contare un massimo di 16 squadre. Alle 16 verrà aperto il servizio bar, mentre alle 19 si terranno le premiazioni.

Per l’iscrizione sono necessari 15 euro, una squadra dev’essere composta da tre persone di almeno 16 anni. Per informazioni e iscrizioni contattare Simone al 339.5437626 o scrivere a lecontradebarzio@gmail.com