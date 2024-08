REGIONE, APPROVATO E FINANZIATO IL PATTO TERRITORIALE PER IL LAVORO A LECCO

Data pubblicazione 26 Agosto 2024

LECCO – Regione Lombardia ha ammesso a finanziamento il progetto Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro in provincia di Lecco, presentato dalla Provincia di Lecco in qualità capofila di una rete di 37 enti della filiera istruzione, formazione e lavoro, per un importo complessivo di 363.966,68 euro.

Il progetto è finalizzato a diminuire il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento ai settori meccanico, elettronico e del turismo/ristorazione …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS