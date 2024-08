SCUOLE, PULLMAN STUDENTI: PREVISTO UN BUS AGGIUNTIVO DA BALLABIO

Data pubblicazione 28 Agosto 2024

BALLABIO – Risposta tempestiva quella del sindaco Giovanni Bruno Bussola che, chiamato in causa dal gruppo consigliare Ballabio Futura, ha chiarito la situazione relativa ai disagi che, in passato, hanno colpito gli studenti alle fermate dei pullman durante i primi giorni di scuola. In particolare, il primo cittadino spiega la soluzione che verrà adottata fin da subito, scongiurando così i danni maggiori che si sono presentati negli anni precedenti.

“Lo scorso anno tutti i problemi vennero risolti grazie ad un bus aggiuntivo ad hoc…