DON WILLIAM FA IL SUO INGRESSO A PRIMALUNA NELLA FESTA PER MARIA BAMBINA

Data pubblicazione 9 Settembre 2024

PRIMALUNA – La Festa di Maria Bambina a Cortabbio è un evento che si svolge annualmente e rappresenta un momento di grande importanza per la comunità locale che si ritrova numerosa attorno al suo Santuario. La dedicazione originaria del Santuario mariano di Cortabbio era alla Natività della Madonna, mutata dal 1893 in quella di Maria Bambina. Lo testimonia un simulacro mariano posto in una nicchia sagomata ai piedi di una tela tardo seicentesca nella prima cappella destra.

La celebrazione di quest’anno aveva come appuntamento più importante la partecipazione di don William Abbruzzese il nuovo parroco della Comunità Pastorale che farà il suo ingresso ufficiale il 21 settembre. Anche se la prima messa nella Comunità Pastorale Madonna della neve l’ha celebrata sabato alle 17:30 nella parrocchiale di Introbio, c’era molta attesa da parte dei fedeli di Primaluna per conoscere il nuovo sacerdote che ha sostituito don Marco Mauri.

La festa, ricca di eventi religiosi e ricreativi che dura una settimana, era iniziata con lo storico Marco Sampietro che ha tenuto la conferenza Santi e Sante nel Santuario di Cortabbio; quindi nel giorno successivo una serata di canti tradizionali dedicati alla Vergine Maria Quando nell’Ombra, un evento intenso con il Coro Parrocchiale di Casargo diretto dal maestro Gianmichele Brena.

Inoltre venerdì si è svolto in piazza San Lorenzo il seguitissimo concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia di Cortabbio in occasione del centenario in collaborazione con la fanfara dei Bersaglieri Guglielmo Colombo di Lecco.

Il momento più intenso è stato domenica con la messa e il solenne nel pomeriggio in chiesa dove si è svolta la preghiera con la benedizione nel nome di Maria che ha sostituito la processione che non si è svolta a causa del forte maltempo. Presente il nuovo parroco e prevosto di Primaluna don William Abbruzzese che ha presieduto le cerimonie religiose.

Nel corso dell’omelia, don William ha raccontato della sua seria malattia, sottolineando che non si è allontanato dalla strada del servizio sacerdotale che ha scelto come sua vocazione di vita, anche quando gli è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Ha chiesto ai fedeli di essere sopportato quando lo si vedrà camminare un po’ storto e ha rivelato che dovrà sottoporsi a fisioterapia per riguadagnare l’autonomia. “So che Gesù mi ama. Appena mi sveglio prego per le persone che mi stanno vicino e per la mia Comunità. Non sono venuto a comandare ma a dire che Gesù ci ama e prego per la salute di tutti“.

Questa festa è un’occasione per la Comunità della frazione di Primaluna di riunirsi, condividere la fede e perpetuare le tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Oltre agli aspetti religiosi, la festa è anche un momento di incontro sociale, dove le persone possono godere della compagnia reciproca, della musica e delle attività culturali che accompagnano la celebrazione. La festa della Madonna di Cortabbio è quindi non solo un evento religioso, ma anche un’espressione vivace della cultura e dell’identità locale.

Don William Abbruzzese a Cortabbio

Le immagini della festa