ULTIM’ORA. ALTRI DUE GIORNI DI CHIUSURA PER LA “NUOVA LECCO-BALLABIO”

Data pubblicazione 9 Settembre 2024

BALLABIO – Si prospettano altri due giorni di chiusura per la SS36 DIR, la “nuova Lecco-Ballabio” interessata dall’ennesima frana durante il forte acquazzone di domenica. La notizia giunge alla redazione di Ballabionews in via ufficiosa, ma l’intenzione di tenere sgombra dal traffico la Statale per le intere giornate di martedì e mercoledì permetterebbe di completare i lavori di drenaggio dell’acqua nella galleria Giulia. Nel pomeriggio dovrebbe svolgersi un vertice tra Anas e Provincia ma la decisione sembra ormai già presa.

Nel frattempo si è capito cosa non ha funzionato nel senso unico alternato di questa mattina e che ha dunque creato il caos tra le 9 e le 11: diversi automobilisti non avrebbero rispettato l’alt del semaforo andando poi ad incastrarsi lungo il percorso.