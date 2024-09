CORSA IN MONTAGNA. PREMANA CAMPIONE ITALIANO JUNIORES, PAOLO GIANOLA SUL PODIO A CASNIGO

Data pubblicazione 16 Settembre 2024

CASNIGO (BG) – Premana è campione d’Italia juniores di corsa in montagna, Paolo Gianola argento nella prova di ieri a Casnigo, in bergamasca.

Paolo Gianola ha completato i 6 chilometri del percorso, 700 metri in salita, in 37’40” risalendo nella classifica generale dalla sesta alla seconda posizione. Bene anche il lecchese Giulio Mascheri, 3° in 38’41”. Per la società sportiva premanese fanno punti anche Mauro Gianola (10°), Michael Gianola (11°), Emanuele Fazzini (14°) e Tommaso Gianola (17°) portando così in paese il titolo nazionale a squadre.

