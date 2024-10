NUOVO PROCESSO A INSEGNANTE DI RELIGIONE ACCUSATO DI MALTRATTAMENTI

Data pubblicazione 10 Ottobre 2024

ESINO LARIO – Nuovo processo nei confronti di F. C., 35enne originario di Caserta, ex insegnante di religione che secondo la Procura di Lecco avrebbe commesso reati su bambini che frequentavano la prima elementare nei paesi di Esino e Dervio. È finito a processo con l’accusa di maltrattamenti su minori. I fatti risalgono al 2017 e 2018, quando avrebbe maltrattato i bambini, oltre a insegnare materie non di sua competenza, italiano e matematica anziché religione.

Oggi, davanti al collegio giudicante, presieduto da Bianca Maria Bianchi a latere Gianluca Piantadosi e Chiara Arrighi, sono stati sentiti i genitori dei bambini che avrebbero subito maltrattamenti. E qui sorge una doppia domanda: chi ha affidato l’incarico a quell’insegnante di religione e chi lo controllava.

Il 35enne è già finito sul banco degli imputati a Lecco e ora è nuovamente a processo.

A.Pa.