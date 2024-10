SMOTTAMENTO A MAGGIO, SENSO UNICO ALTERNATO DURANTE IL RIPRISTINO

Data pubblicazione 10 Ottobre 2024

CREMENO – Circolazione stradale sottoposta a senso unico alternato regolato da semaforo per circa 100 metri tra le ‘Ande’ e il ponte della Vittoria, a Maggio di Cremeno, dove uno smottamento ha interessato in queste ore un tratto nel quale è caduto un palo dell’illuminazione pubblica mandando in tilt la linea di approvvigionamento elettrico del villaggio “Capannine”.

La corrente è mancata, ma è già stata riattivata.

Tecnici Terna al lavoro per il ripristino completo dell’erogazione elettrica, all’opera anche Lario Reti per la parte fognaria coinvolta.

L’evento non interessa direttamente la Provinciale ma il marciapiede – per sicurezza però si è optato per intervenire con l’utilizzo (provvisorio) del semaforo.

Aggiornamenti in questa stessa pagina.

RedAlt