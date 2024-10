MOLESTIE SUL LAVORO. UN QUESTIONARIO ANONIMO PER UOMINI E DONNE

Data pubblicazione 10 Ottobre 2024

LECCO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne la Consigliera di Parità della Provincia di Lecco Marianna Ciambrone, per stimare i casi di molestie in ambito lavorativo, ha realizzato un breve questionario, in forma anonima, dal titolo: “PROGETTO PER L’EMERSIONE, LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO ALLE MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO“.

Potranno compilare il questionario tutte le donne e gli uomini della Provincia di Lecco che sono state, o ritengono di essere state, vittime di molestie e/o violenze, anche verbali, sul luogo di lavoro da parte di colleghi, superiori o datori di lavoro. In una risposta aperta, in forma assolutamente anonima, si offre la possibilità di raccontare “di quella volta in cui…” si ritiene di aver subito molestie e/o violenze sul luogo di lavoro. Il questionario non contiene alcuna una sezione in cui inserire informazioni socio-anagrafiche, neanche in forma facoltativa.